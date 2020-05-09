РПЛ и РФС поздравили ветеранов с юбилейным Днём Победы
Российская Премьер-лига и Российский футбольный союз опубликовали поздравления в связи с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне.
"День Победы - это священный день памяти и благодарности защитникам Отечества, не жалевшим жизни ради свободы Родины, ради мирного будущего, ради всех живущих на Земле. Мы от всей души благодарим всех участников Великой Отечественной Войны и тружеников тыла за их подвиг, который навсегда останется в наших сердцах. Вечная память героям!" - говорится в публикации РПЛ.
"Мы никогда не забудем подвиг нашего народа - воинов и тружеников тыла, отстоявших свободу и независимость Родины. Вечная память героям, подарившим нам мирную жизнь. Желаем крепкого здоровья, радости, благополучия, мира! Берегите себя и близких. С Днём Победы!" - гласит заявление РФС.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|22
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Уфа
|22
|27
|10
|Урал
|22
|25
|11
|Тамбов
|22
|25
|12
|Сочи
|22
|24
|13
|Оренбург
|22
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Крылья Советов
|22
|22
|16
|Ахмат
|22
|20