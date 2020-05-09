РПЛ и РФС поздравили ветеранов с юбилейным Днём Победы

Российская Премьер-лига и Российский футбольный союз опубликовали поздравления в связи с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне.

"День Победы - это священный день памяти и благодарности защитникам Отечества, не жалевшим жизни ради свободы Родины, ради мирного будущего, ради всех живущих на Земле. Мы от всей души благодарим всех участников Великой Отечественной Войны и тружеников тыла за их подвиг, который навсегда останется в наших сердцах. Вечная память героям!" - говорится в публикации РПЛ.

"Мы никогда не забудем подвиг нашего народа - воинов и тружеников тыла, отстоявших свободу и независимость Родины. Вечная память героям, подарившим нам мирную жизнь. Желаем крепкого здоровья, радости, благополучия, мира! Берегите себя и близких. С Днём Победы!" - гласит заявление РФС.

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