РПЛ изменила время начала матча "Крылья Советов" - "Краснодар"

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РПЛ изменила время начала матча "Крылья Советов" - "Краснодар"

Пресс-служба РПЛ объявила об изменении времени начала матча 29-го тура лиги между "Крыльями Советов" и "Краснодаром".

Принято решение перенести игру с 16:00 на 18:00 по московскому времени из-за жаркой погоды, которая ожидается в Самаре 15 июля.

Напомним, что по итогам 28 туров "Крылья" занимают 15-е место в турнирной таблице чемпионата, "Краснодар" идёт на третьей строчке, имея матч в запасе.

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