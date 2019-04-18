РПЛ изменит лимит легионеров с сезона 2020/21

Теги рплсергей прядкин

РПЛ изменит лимит легионеров с сезона 2020/21

Глава РПЛ Сергей Прядкин сообщил, что было принято решение об изменении лимита на легионеров.

"Сегодня мы хорошо поработали над этим вопросом. Об окончательном решении будет объявлено в ближайшие дни. Однако могу сказать, что изменения вступят в силу с сезона 2020\21.

О том сколько легионеров можно будет включить в заявку пока не скажу. Об этом сообщим позже", - приводят слова Прядкина российские СМИ.

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