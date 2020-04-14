РПЛ изучает возможность помочь легионерам вернуться в свои клубы

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РПЛ изучает возможность помочь легионерам вернуться в свои клубы

РПЛ ищет возможные варианты возвращения иностранных футболистов в свои клубы в период пандемии коронавируса. Об этом сообщает "РБ-Спорт".

Напомним, что из-за смертельной инфекции все границы закрыты во избежании распространения болезни.

Спортивный директор "Тамбова" Павел Худяков предложил альтернативный способ возвращения футболистов в свои клубы.

"Если чемпионат возобновится в середине июля, шел разговор, чтобы иностранцы приехали заранее, чтобы они успели отсидеть на самоизоляции. Просили предупредить пораньше, чтобы иностранцы потеряли не две недели тренировки, а хотя бы только одну.

Поднимался вопрос помощи админресурсом, чтобы им по рабочей визе давали упрощенный въезд в Россию, чтобы как можно быстрее вернуться в команды. Игроки же едут сюда не на туризм, а на работу. Они ведь по-любому будут на двухнедельном карантине.

РПЛ рассматривает трехнедельный срок подготовки перед стартом чемпионата? Это минимум, о котором говорилось. Так, было бы хорошо иметь месяц-полтора, конечно", - сказал Худяков.

Розыгрыш чемпионата России был приостановлен в середине марта из-за пандемии коронавируса. Пауза в турнире продлится как минимум до 31 мая.

В стране растёт число заражённых смертельно опасной инфекцией - сегодня была преодолена отметка в 21 тысячу человек.

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