РПЛ, МЛС и клубы Турции интересуются Панченко

Экс-игрок "Динамо" Кирилл Панченко может продолжить карьеру в клубе МЛС. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".

Также игроком интересуются три клуба из Турции и клуб из РПЛ.

30-летний футболист на днях покинул московский клуб и стал свободным агентом.

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