РПЛ, МЛС и клубы Турции интересуются Панченко

Теги кирилл панченкодинамо москва

РПЛ, МЛС и клубы Турции интересуются Панченко

Экс-игрок "Динамо" Кирилл Панченко может продолжить карьеру в клубе МЛС. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".

Также игроком интересуются три клуба из Турции и клуб из РПЛ.

30-летний футболист на днях покинул московский клуб и стал свободным агентом.

Не пропустите: Уткин - об уходе Луческу из киевского "Динамо": "Вот уж действительно гребаный стыд"| http://soccernews.ru

 
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Агент опроверг уход Луческу из киевского "Динамо"

Агент опроверг уход Луческу из киевского "Динамо"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 23 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Сочи Сочи 23 27
10 Уфа Уфа 22 27
11 Урал Урал 22 25
12 Тамбов Тамбов 22 25
13 Ахмат Ахмат 23 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Оренбург Оренбург 22 23
16 Крылья Советов Крылья Советов 23 22
Полная таблица

топ-5 тегов