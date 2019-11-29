РПЛ могут расширить до 24 клубов

Руководство РПЛ и представители клубов лиги обсудили перспективу расширения чемпионата до 24 команд.

Если реформу одобрят, то участники Премьер-лиги на первом этапе будут делиться на две группы по 12 команд.

По итогам данной стадии клубы распределят на четыре шестёрки: первая будет разыгрывать медали и места в еврокубках, последняя - право остаться в высшем дивизионе, во второй и третьей будет определено, кому играть в первой группе из 12 команд на следующий сезон.

Планируется, что первый этап будет проводиться летом и осенью, а второй - весной. Они будут состоять из 22 и 10 матчей соответственно (для каждой команды).

Изменения регламента могут вступить в силу в 2022 году.

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