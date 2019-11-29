РПЛ могут расширить до 24 клубов

Теги рпл

РПЛ могут расширить до 24 клубов

Руководство РПЛ и представители клубов лиги обсудили перспективу расширения чемпионата до 24 команд.

Если реформу одобрят, то участники Премьер-лиги на первом этапе будут делиться на две группы по 12 команд.

По итогам данной стадии клубы распределят на четыре шестёрки: первая будет разыгрывать медали и места в еврокубках, последняя - право остаться в высшем дивизионе, во второй и третьей будет определено, кому играть в первой группе из 12 команд на следующий сезон.

Планируется, что первый этап будет проводиться летом и осенью, а второй - весной. Они будут состоять из 22 и 10 матчей соответственно (для каждой команды).

Изменения регламента могут вступить в силу в 2022 году.

Не пропустите: "Сочи" потерял 10 игроков из-за эпидемии ангины. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

В этом сезоне Россия идет на 17-м месте в таблице коэффициентов УЕФА

В этом сезоне Россия идет на 17-м месте в таблице коэффициентов УЕФА

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 17 39
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 17 34
3 Краснодар Краснодар 17 33
4 Ростов Ростов 17 30
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 16 30
6 Спартак Москва Спартак Москва 17 22
7 Динамо Москва Динамо Москва 17 21
8 Урал Урал 17 20
9 Арсенал Тула Арсенал Тула 17 19
10 Оренбург Оренбург 17 19
11 Уфа Уфа 17 19
12 Крылья Советов Крылья Советов 16 18
13 Ахмат Ахмат 17 18
14 Рубин Рубин 17 17
15 Тамбов Тамбов 17 17
16 Сочи Сочи 17 14
Полная таблица

топ-5 тегов