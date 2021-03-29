РПЛ может не разрешить Оличу руководить ЦСКА в матче с "Тамбовом"

Фото: твиттер ЦСКА

Новый главный тренер московского ЦСКА Ивица Олич может быть не допущен к работе на тренерской скамейке команды в матче 24-го тура чемпионата России с "Тамбовом", так как до сих пор не подписал контракт с "армейцами", сообщает Sport24.

По сведениям источника, согласно регламента Российской Премьер-Лиги, человек без контракта не может быть заявлен в качестве главного тренера и присутствовать на тренерской скамейке во время матча.

Напомим, что Олич возглавил ЦСКА на прошлой неделе, сменив на посту главного тренера Виктора Гончаренко, который был отправлен в отставку.

Не пропустите: СМИ узнали о грядущих изменениях в тренерском штабе ЦСКА. | http://soccernews.ru