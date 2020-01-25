РПЛ может обратиться в Спортивный арбитражный суд из-за непризнания РФС переизбрания Прядкина

Конфликт между российской Премьер-лигой и Российским футбольным союзом продолжает усугубляться.

Принятое в пятницу решение избирательного комитета РФС обнулить результаты выборов президента РПЛ не останется без внимания со стороны лиги.

Сообщается, что после изучения документов РПЛ может обратиться в апелляционные органы и даже в CAS (Спортивный арбитражный суд).

Напомним, что все клубы лиги единогласно переизбрали Сергея Прядкина на новый пятилетний срок, однако в РФС считают, что голосование проводилось с нарушениями регламента.

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