РПЛ может отказаться от расширения лиги до 18 клубов

Российская Премьер-лига изучает вариант с отказом от увеличения количества участников турнира до 18 клубов.

Рабочая группа, созданная по этому вопросу, пришла к выводу, что можно изменить формат проведения РПЛ, что позволит играть больше матчей с 16 командами. Сейчас рассматриваются три варианта реформы.

1) Проводятся два круга. Последняя команда вылетает, оставшиеся делятся на три пятёрки. В этих подгруппах разыгрываются места в еврокубках и сохранение прописки в высшем дивизионе.

2) Проводится один круг. После команды делятся на две восьмёрки и играют в два круга, определяя участников еврокубков и вылетающие клубы.

3) Проводятся два круга. После команды делятся на две восьмёрки и играют ещё один округ, определяя участников еврокубков и вылетающие клубы.

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