РПЛ назначила арбитров на матчи 2-го тура
РПЛ объявила о назначении арбитров на игры второго тура.
"Арсенал" - "Уфа"
Арбитр - Сергей Лапочкин; ассистенты - Илья Елеференко, Андрей Болотенков; резервный арбитр - Максим Матюнин; ВАР - Виталий Мешков; АВАР - Николай Богач; инспектор - Александр Гончар.
"Сочи" - "Химки"
Арбитр - Сергей Карасев; ассистенты - Алексей Стипиди, Алексей Ширяев; резервный арбитр - Юнус Кошко; ВАР - Артем Любимов; АВАР - Дмитрий Мосякин; инспектор - Владимир Енютин.
"Спартак" - "Ахмат"
Арбитр - Евгений Турбин; ассистенты - Алексей Воронцов, Валентин Мурашов; резервный арбитр - Владимир Сельдяков; ВАР - Станислав Васильев; АВАР - Антон Аверьянов; инспектор - Сергей Мартынов.
"Динамо" - "Ротор"
Арбитр - Игорь Панин; ассистенты - Дмитрий Чельцов, Наиль Сейфетдинов; резервный арбитр - Лаша Верулидзе; инспектор - Сергей Французов.
"Рубин" - "Урал"
Арбитр - Алексей Сухой; ассистенты - Роман Усачев, Андрей Гурбанов; резервный арбитр - Антон Фролов; ВАР - Алексей Матюнин; АВАР - Александр Богданов; инспектор - Николай Левников.
ЦСКА - "Тамбов"
Арбитр - Владимир Москалев; ассистенты - Дмитрий Сафьян, Рустам Мухтаров; резервный арбитр - Дмитрий Стрельцов; ВАР - Михаил Вилков; АВАР - Максим Гаврилин; инспектор - Вячеслав Харламов.
"Локомотив" - "Краснодар"
Арбитр - Кирилл Левников; ассистенты - Дмитрий Жвакин, Роман Милюченко; резервный арбитр - Игорь Низовцев; ВАР - Владислав Безбородов; АВАР - Арам Петросян; инспектор - Александр Колобаев.
"Ростов" - "Зенит"
Арбитр - Павел Кукуян; ассистенты - Алексей Лунёв, Константин Шаламберидзе; резервный арбитр - Олег Соколов; ВАР - Сергей Карасев; АВАР - Игорь Демешко; инспектор - Юрий Баскаков.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|23
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Сочи
|23
|27
|10
|Уфа
|22
|27
|11
|Урал
|22
|25
|12
|Тамбов
|22
|25
|13
|Ахмат
|23
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Оренбург
|22
|23
|16
|Крылья Советов
|23
|22