РПЛ назначила арбитров на матчи 2-го тура

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РПЛ назначила арбитров на матчи 2-го тура

РПЛ объявила о назначении арбитров на игры второго тура.

"Арсенал" - "Уфа"

Арбитр - Сергей Лапочкин; ассистенты - Илья Елеференко, Андрей Болотенков; резервный арбитр - Максим Матюнин; ВАР - Виталий Мешков; АВАР - Николай Богач; инспектор - Александр Гончар.

"Сочи" - "Химки"

Арбитр - Сергей Карасев; ассистенты - Алексей Стипиди, Алексей Ширяев; резервный арбитр - Юнус Кошко; ВАР - Артем Любимов; АВАР - Дмитрий Мосякин; инспектор - Владимир Енютин.

"Спартак" - "Ахмат"

Арбитр - Евгений Турбин; ассистенты - Алексей Воронцов, Валентин Мурашов; резервный арбитр - Владимир Сельдяков; ВАР - Станислав Васильев; АВАР - Антон Аверьянов; инспектор - Сергей Мартынов.

"Динамо" - "Ротор"

Арбитр - Игорь Панин; ассистенты - Дмитрий Чельцов, Наиль Сейфетдинов; резервный арбитр - Лаша Верулидзе; инспектор - Сергей Французов.

"Рубин" - "Урал"

Арбитр - Алексей Сухой; ассистенты - Роман Усачев, Андрей Гурбанов; резервный арбитр - Антон Фролов; ВАР - Алексей Матюнин; АВАР - Александр Богданов; инспектор - Николай Левников.

ЦСКА - "Тамбов"

Арбитр - Владимир Москалев; ассистенты - Дмитрий Сафьян, Рустам Мухтаров; резервный арбитр - Дмитрий Стрельцов; ВАР - Михаил Вилков; АВАР - Максим Гаврилин; инспектор - Вячеслав Харламов.

"Локомотив" - "Краснодар"

Арбитр - Кирилл Левников; ассистенты - Дмитрий Жвакин, Роман Милюченко; резервный арбитр - Игорь Низовцев; ВАР - Владислав Безбородов; АВАР - Арам Петросян; инспектор - Александр Колобаев.

"Ростов" - "Зенит"

Арбитр - Павел Кукуян; ассистенты - Алексей Лунёв, Константин Шаламберидзе; резервный арбитр - Олег Соколов; ВАР - Сергей Карасев; АВАР - Игорь Демешко; инспектор - Юрий Баскаков.

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