РПЛ назвала автора лучшего гола ноября

Хавбека ЦСКА Николу Влашича признали автором лучшего гола РПЛ в ноябре.

Напомним, что Влашич забил ударом из-далека в матче с "Крыльями Советов" (1:0). За гол хорвата проголосовали фанаты РПЛ и эксперты "Матч Премьер".

Сумасшедший удар Николы Влашича в матче #ЦСКАКрылья признан лучшим голом ноября!



За этот дальний удар проголосовали болельщики РПЛ и эксперты МАТЧ ПРЕМЬЕР, эксперты Российской Премьер-Лиги выбрали гол Ивана Облякова в 16-м туре #ГолМесяца #ЦСКА #Влашич pic.twitter.com/aiJKxgzejb — Российская Премьер-Лига (@rfpl) 27 ноября 2019 г.

В текущем сезоне на счету Влашича семь голов и пять ассистов в 22 играх.

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