РПЛ назвала автора лучшего гола ноября

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РПЛ назвала автора лучшего гола ноября

Хавбека ЦСКА Николу Влашича признали автором лучшего гола РПЛ в ноябре.

Напомним, что Влашич забил ударом из-далека в матче с "Крыльями Советов" (1:0). За гол хорвата проголосовали фанаты РПЛ и эксперты "Матч Премьер".

В текущем сезоне на счету Влашича семь голов и пять ассистов в 22 играх.

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