РПЛ назвала лучшего дриблёра первой части сезона
Вингер питерского "Зенита" Малком стал лидером РПЛ по итогам 19 туров по проценту успешных обводок.
Пресс-служба лиги сообщает, что соперники не могли отобрать мяч в 76% случаев, когда бразилец использовал дриблинг.
В текущем розыгрыше чемпионата Малком сыграл 15 матчей, забил 1 гол и сделал 1 ассист.
"Зенит" ушёл на зимний перерыв на первом месте в РПЛ, опережая ЦСКА на 4 очка и "Спартак" на 6 очков.
Не пропустите: По два игрока из "Зенита", "Спартака" и "Краснодара" включены в символическую сборную первой части сезона РПЛ по версии Opta. | http://soccernews.ru
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