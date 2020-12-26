РПЛ назвала лучшего дриблёра первой части сезона

Вингер питерского "Зенита" Малком стал лидером РПЛ по итогам 19 туров по проценту успешных обводок.

Пресс-служба лиги сообщает, что соперники не могли отобрать мяч в 76% случаев, когда бразилец использовал дриблинг.

В текущем розыгрыше чемпионата Малком сыграл 15 матчей, забил 1 гол и сделал 1 ассист.

"Зенит" ушёл на зимний перерыв на первом месте в РПЛ, опережая ЦСКА на 4 очка и "Спартак" на 6 очков.

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