РПЛ назвала лучшего игрока августа

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РПЛ назвала лучшего игрока августа

Полузащитник московского ЦСКА Константин Кучаев признан лучшим игроком российской Премьер-лиги по итогам августа.

Хавбек армейцев опередил в голосовании Антона Шунина ("Динамо"), Дениса Макарова ("Рубин"), Кристиана Нобоа ("Сочи") и Джордана Ларссона ("Спартак").

В августе Кучаев провёл 6 матчей за ЦСКА в РПЛ, забил 4 гола и сделал 1 ассист.

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