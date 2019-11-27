РПЛ назвала лучшего игрока и тренера в ноябре

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РПЛ назвала лучшего игрока и тренера в ноябре

РПЛ назвала имена лучшего футболиста и тренера в ноябре.

Лучшим футболистом признан форвард "Тамбова" Владимир Обухов, который обошел в голосовании Николу Влашича (ЦСКА) и Гжегожа Крыховяка ("Локомотив"). В ноябре Обухов провел три матча, забил два гола и отдал два ассиста.

Лучшим тренером по итогам месяца стал Сергей Первушин, который является и.о. тренера "Тамбова". Под его руководством клуб переиграл "Сочи" (2:1), "Ростов" (2:1) и уступил "Локомотиву" (2:3).

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