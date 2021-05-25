РПЛ назвала лучшего игрока мая

Фото инстаграм Ильи Лантратова

Пресс-служба РПЛ назвала лучшего футболиста лиги по итогам мая.

Этого звания удостоился вратарь "Химок" Илья Лантратов.

Илья Лантратов – лучший игрок мая!



Голоса разделились: эксперты РПЛ проголосовали за вратаря «Химок», эксперты канала МАТЧ ПРЕМЬЕР выбрали лучшим игроком Александра Соболева, а болельщики лучшим в мае посчитали Джордже Деспотовича#ТинькоффРПЛ #ИгрокМесяца pic.twitter.com/Ci7ysaehLG — Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) May 25, 2021

В этом месяце 25-летний страж ворот сыграл 3 матча и пропустил 2 гола. При этом в двух играх он оставил свои ворота в неприкосновенности.

На награду также претендовали Джордже Деспотович ("Рубин"), Александр Соболев ("Спартак"), Владимир Ильин ("Ахмат") и Артём Дзюба ("Зенит").

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