РПЛ назвала лучшего игрока по итогам декабря
Хавбек московского ЦСКА Никола Влашич признан лучшим игроком российской Премьер-лиги по итогам декабря.
21-летний хорват стал победителем соответствующего голосования в соцсети "ВКонтакте".
В последнем месяце 2018 года Влашич сыграл 2 матча в рамках чемпионата России и забил 1 гол.
Всего в активе полузащитника в текущем сезоне 24 игры в составе армейцев, 8 мячей и 4 ассиста.
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|Команда
|М
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|Зенит Санкт-Петербург
|21
|44
|2
|Локомотив Москва
|21
|38
|3
|Краснодар
|21
|38
|4
|ЦСКА Москва
|21
|37
|5
|Спартак Москва
|21
|36
|6
|Ростов
|21
|32
|7
|Арсенал Тула
|21
|30
|8
|Рубин
|21
|29
|9
|Ахмат
|21
|27
|10
|Оренбург
|20
|26
|11
|Крылья Советов
|20
|24
|12
|Динамо Москва
|21
|23
|13
|Урал
|21
|23
|14
|Анжи
|21
|18
|15
|Уфа
|21
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|Енисей Красноярск
|21
|12