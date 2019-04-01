РПЛ назвала лучшего игрока по итогам декабря

Хавбек московского ЦСКА Никола Влашич признан лучшим игроком российской Премьер-лиги по итогам декабря.

21-летний хорват стал победителем соответствующего голосования в соцсети "ВКонтакте".

В последнем месяце 2018 года Влашич сыграл 2 матча в рамках чемпионата России и забил 1 гол.

Всего в активе полузащитника в текущем сезоне 24 игры в составе армейцев, 8 мячей и 4 ассиста.

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