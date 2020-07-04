РПЛ назвала лучшего игрока турнира в июне

Теги локомотив москваалексей миранчук

РПЛ назвала лучшего игрока турнира в июне

Полузащитник московского "Локомотива" Алексей Миранчук признан лучшим игроком российской Премьер-лиги по итогам июня.

В голосовании лидер "железнодорожников" опередил Артёма Дзюбу ("Зенит"), Евгения Луценко ("Арсенал"), Максима Глушенкова ("Крылья Советов") и Александра Беленова ("Уфа").

В прошлом месяце Миранчук забил 4 гола в 3 матчах РПЛ, а "Локомотив" набрал 7 очков из 9 возможных.

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