РПЛ назвала лучшего игрока турнира в июне
Полузащитник московского "Локомотива" Алексей Миранчук признан лучшим игроком российской Премьер-лиги по итогам июня.
Алексей Миранчук забил четыре гола в трёх турах и стал лучшим игроком июня!— Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) July 4, 2020
За него единогласно проголосовали болельщики, РПЛ и эксперты МАТЧ ПРЕМЬЕР!#ИгрокМесяца #ТинькоффРПЛ #Локомотив pic.twitter.com/lVronVSBtF
В голосовании лидер "железнодорожников" опередил Артёма Дзюбу ("Зенит"), Евгения Луценко ("Арсенал"), Максима Глушенкова ("Крылья Советов") и Александра Беленова ("Уфа").
В прошлом месяце Миранчук забил 4 гола в 3 матчах РПЛ, а "Локомотив" набрал 7 очков из 9 возможных.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|23
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Сочи
|23
|27
|10
|Уфа
|22
|27
|11
|Урал
|22
|25
|12
|Тамбов
|22
|25
|13
|Ахмат
|23
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Оренбург
|22
|23
|16
|Крылья Советов
|23
|22