РПЛ назвала лучшего игрока турнира в июне

Полузащитник московского "Локомотива" Алексей Миранчук признан лучшим игроком российской Премьер-лиги по итогам июня.

Алексей Миранчук забил четыре гола в трёх турах и стал лучшим игроком июня!



За него единогласно проголосовали болельщики, РПЛ и эксперты МАТЧ ПРЕМЬЕР!#ИгрокМесяца #ТинькоффРПЛ #Локомотив pic.twitter.com/lVronVSBtF — Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) July 4, 2020

В голосовании лидер "железнодорожников" опередил Артёма Дзюбу ("Зенит"), Евгения Луценко ("Арсенал"), Максима Глушенкова ("Крылья Советов") и Александра Беленова ("Уфа").

В прошлом месяце Миранчук забил 4 гола в 3 матчах РПЛ, а "Локомотив" набрал 7 очков из 9 возможных.

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