РПЛ назвала лучшего тренера апреля
Наставник московского "Локомотива" Марко Николич признан лучшим тренером российской Премьер-лиги по итогам апреля.
В этом месяце "железнодорожники" под руководством сербского специалиста одержали 4 победы в 4 матчах с общим счётом 13:3.
Марко Николич второй месяц подряд становится лучшим тренером #ТинькоффРПЛ— Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) April 29, 2021
За наставника «Локомотива» единогласно проголосовали болельщики, эксперты Российской Премьер-Лиги и канала МАТЧ ПРЕМЬЕР #ТренерМесяца pic.twitter.com/IFwvADoxwL
В борьбе за награду Николич опередил Леонида Слуцкого ("Рубин"), Сергея Семака ("Зенит"), Сандро Шварца ("Динамо") и Андрея Талалаева ("Ахмат").
Тренер "Локо" получил соответствующий приз второй месяц подряд.
Не пропустите: "Зенит" прямо на стадионе получит кубок за победу в РПЛ, если обыграет "Локомотив". | http://soccernews.ru
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