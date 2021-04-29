РПЛ назвала лучшего тренера апреля

Теги локомотив москвамарко николич

РПЛ назвала лучшего тренера апреля

Наставник московского "Локомотива" Марко Николич признан лучшим тренером российской Премьер-лиги по итогам апреля.

В этом месяце "железнодорожники" под руководством сербского специалиста одержали 4 победы в 4 матчах с общим счётом 13:3.

В борьбе за награду Николич опередил Леонида Слуцкого ("Рубин"), Сергея Семака ("Зенит"), Сандро Шварца ("Динамо") и Андрея Талалаева ("Ахмат").

Тренер "Локо" получил соответствующий приз второй месяц подряд.

Не пропустите: "Зенит" прямо на стадионе получит кубок за победу в РПЛ, если обыграет "Локомотив". | http://soccernews.ru
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