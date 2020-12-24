РПЛ назвала лучшего тренера декабря

Наставник "Химок" Игорь Черевченко признан лучшим тренером российской Премьер-лиги по итогам декабря.

Кандидатуру 46-летнего специалиста единогласно поддержали болельщики, эксперты РПЛ и канала "Матч Премьер".

В прошлом месяце подмосковная команда одержала победы в матчах с "Локомотивом" (3:2) и "Арсеналом" (1:0), а также сыграла вничью с ЦСКА (2:2).

Черевченко опередил в голосовании Сергея Семака ("Зенит"), Владимира Федотова ("Сочи"), Мурада Мусаева ("Краснодар") и Александра Хацкевича ("Ротор").

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