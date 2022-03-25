РПЛ назвала лучшего тренера февраля и марта

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Наставник московского ЦСКА Алексей Березуцкий признан лучшим тренером российской Премьер-лиги по итогам февраля и марта.

За указанный период армейцы одержали четыре победы в четырёх матчах чемпионата.

ЦСКА обыграл "Спартак" (2:0), "Нижний Новгород" (1:0), "Локомотив" (2:1) и "Рубин" (6:1).

Для Березуцкого это первая такая награда в тренерской карьере.

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