РПЛ назвала лучшего тренера февраля и марта
Фото твиттер РПЛ
Наставник московского ЦСКА Алексей Березуцкий признан лучшим тренером российской Премьер-лиги по итогам февраля и марта.
За указанный период армейцы одержали четыре победы в четырёх матчах чемпионата.
ЦСКА обыграл "Спартак" (2:0), "Нижний Новгород" (1:0), "Локомотив" (2:1) и "Рубин" (6:1).
Для Березуцкого это первая такая награда в тренерской карьере.
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