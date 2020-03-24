РПЛ назвала лучшего тренера марта

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РПЛ назвала лучшего тренера марта

Пресс-служба РПЛ объявила имя тренера, который признан лучшим в турнире по итогам марта.

Этого звания удостоился наставник "Сочи" Владимир Федотов - его кандидатуру поддержали эксперты лиги и телеканала "Матч Премьер". А вот болельщики в голосовании отдали предпочтение рулевому "Локомотива" Юрию Сёмину.

Помимо вышеупомянутых специалистов на награду претендовали Сергей Матвеев ("Краснодар"), Кирилл Новиков ("Динамо") и Доменико Тедеско ("Спартак").

"Сочи" под руководством Федотова в марте выиграл три матча РПЛ из четырёх и покинул зону вылета.

Не пропустите: Марио Фернандес - автор лучшего гола РПЛ в марте. | http://soccernews.ru
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