РПЛ назвала лучшего тренера марта
Пресс-служба РПЛ объявила имя тренера, который признан лучшим в турнире по итогам марта.
Этого звания удостоился наставник "Сочи" Владимир Федотов - его кандидатуру поддержали эксперты лиги и телеканала "Матч Премьер". А вот болельщики в голосовании отдали предпочтение рулевому "Локомотива" Юрию Сёмину.
Помимо вышеупомянутых специалистов на награду претендовали Сергей Матвеев ("Краснодар"), Кирилл Новиков ("Динамо") и Доменико Тедеско ("Спартак").
"Сочи" под руководством Федотова в марте выиграл три матча РПЛ из четырёх и покинул зону вылета.
Не пропустите: Марио Фернандес - автор лучшего гола РПЛ в марте. | http://soccernews.ru
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|Спартак Москва
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|Уфа
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|10
|Урал
|22
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|11
|Тамбов
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|Сочи
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