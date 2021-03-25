РПЛ назвала лучшего тренера марта

Теги локомотив москвамарко николич

РПЛ назвала лучшего тренера марта

Наставник московского "Локомотива" Марко Николич признан лучшим тренером российской Премьер-лиги по итогам марта.

В этом месяце "железнодорожники" под руководством сербского специалиста одержали 4 победы в 4 матчах с общим счётом 9:1.

В борьбе за награду Николич опередил Доменико Тедеско ("Спартак"), Сандро Шварца ("Динамо"), Леонида Слуцкого ("Рубин") и Игоря Черевченко ("Химки").

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