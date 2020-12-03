РПЛ назвала лучшего тренера ноября

Наставник "Химок" Игорь Черевченко признан лучшим тренером российской Премьер-лиги по итогам ноября.

Кандидатуру 46-летнего специалиста единогласно поддержали болельщики, эксперты РПЛ и канала "Матч Премьер".

В прошлом месяце подмосковная команда одержала три победы в трёх матчах - были обыграны "Рубин" (2:0), "Уфа" (2:1) и "Краснодар" (1:0).

Черевченко опередил в голосовании Сергея Семака ("Зенит"), Доменико Тедеско ("Спартак"), Валерия Карпина ("Ростов") и Андрея Талалаева ("Ахмат").

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