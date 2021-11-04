РПЛ назвала лучшего тренера октября

Теги крылья советовигорь осинькин

РПЛ назвала лучшего тренера октября

Фото сайт "Крыльев Советов"

Наставник "Крыльев Советов" Игорь Осинькин признан лучшим тренером российской Премьер-лиги по итогам октября.

В прошлом месяце самарцы одержали три победы и потерпели одно поражение в четырёх матчах чемпионата.

Помимо Осинькина за приз боролись Сергей Семак ("Зенит"), Владимир Федотов ("Сочи"), Маркус Гисдоль ("Локомотив") и Алексей Березуцкий (ЦСКА).

"Крылья" благодаря успешным октябрьским результатам закрепились на седьмом месте в турнирной таблице РПЛ.

Не пропустите: Расписание матчей 14-го тура РПЛ. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Определён лучший игрок РПЛ в октябре

Определён лучший игрок РПЛ в октябре

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов