РПЛ назвала лучшего тренера октября

Фото сайт "Крыльев Советов"

Наставник "Крыльев Советов" Игорь Осинькин признан лучшим тренером российской Премьер-лиги по итогам октября.

В прошлом месяце самарцы одержали три победы и потерпели одно поражение в четырёх матчах чемпионата.

Игорь Осинькин – лучший тренер октября!



За наставника «Крыльев Советов» проголосовали болельщики и эксперты РПЛ. Представители МАТЧ ПРЕМЬЕР выбрали Сергея Семака #ТренерМесяца pic.twitter.com/SdBk8wazuH — Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) November 4, 2021

Помимо Осинькина за приз боролись Сергей Семак ("Зенит"), Владимир Федотов ("Сочи"), Маркус Гисдоль ("Локомотив") и Алексей Березуцкий (ЦСКА).

"Крылья" благодаря успешным октябрьским результатам закрепились на седьмом месте в турнирной таблице РПЛ.

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