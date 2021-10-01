РПЛ назвала лучшего тренера сентября

Фото сайт "Динамо"

Наставник московского "Динамо" Сандро Шварц признан лучшим тренером российской Премьер-лиги по итогам сентября.

В прошлом месяце "бело-голубые" одержали две победы в трёх матчах чемпионата.

Для немецкого специалиста это вторая такая награда подряд. Ранее он получил награду по итогам июля и августа.

Помимо Шварца за приз боролись Сергей Семак ("Зенит"), Виктор Гончаренко ("Краснодар"), Алексей Березуцкий (ЦСКА) и Марко Николич ("Локомотив").

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