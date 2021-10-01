РПЛ назвала лучшего тренера сентября
Фото сайт "Динамо"
Наставник московского "Динамо" Сандро Шварц признан лучшим тренером российской Премьер-лиги по итогам сентября.
В прошлом месяце "бело-голубые" одержали две победы в трёх матчах чемпионата.
Для немецкого специалиста это вторая такая награда подряд. Ранее он получил награду по итогам июля и августа.
Помимо Шварца за приз боролись Сергей Семак ("Зенит"), Виктор Гончаренко ("Краснодар"), Алексей Березуцкий (ЦСКА) и Марко Николич ("Локомотив").
Не пропустите: Шварц ярко высказался об основном конкуренте "Зенита" в борьбе за чемпионство. | http://soccernews.ru
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