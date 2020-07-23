РПЛ назвала лучшего вратаря сезона

Вратарь "Уфы" Александр Беленов признан лучшим голкипером РПЛ сезона 2019/20.

На счету Беленова 13 сухих матчей. Отметим, что у Игоря Акинфеева и Юрия Дюпина такие же показатели, однако Беленов провел на поле меньше минут. В топ-5 также вошли Андрей Лунев (9) и Матвей Сафонов (9).

Беленов перебрался в "Уфу" в 2017 году. В этом сезоне Беленов провел 26 игр, в которых пропустил 17 голов.

По итогам сезона "Уфа" заняла в РПЛ девятое место.

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