РПЛ назвала лучший гол августа

Определён лучший гол российской Премьер-лиги по итогам августа.

Победителем в данной номинации стало взятие ворот в исполнении форварда "Оренбурга" Джордже Деспотовича.

27-летний серб в матче четвёртого тура РПЛ против "Ахмата" забил ударом в падении через себя.

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