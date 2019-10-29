РПЛ назвала лучший гол октября

Болельщики совместно с экспертами РПЛ и телеканала "Матч Премьер" выбрали лучший гол октября, забитый в матчах чемпионата России.

Победителем в этой номинации стал полузащитник "Зенита" Юрий Жирков, который поразил ворота "Крыльев Советов" ударом с лёта под перекладину.

⚽ Гол Юрия Жиркова в ворота «Крыльев Советов» признан лучшим в октябре!



Роскошный удар игрока «Зенита» выбрали болельщики, эксперты Российской Премьер-Лиги и канала МАТЧ ПРЕМЬЕР #РПЛтопчик #ЛучшийГолМесяца #КрыльяЗенит #Зенит pic.twitter.com/bDlurTUVie — Российская Премьер-Лига (@rfpl) October 29, 2019

36-летний Жирков в текущем сезоне сыграл за "Зенит" 14 матчей, забил 2 гола и сделал 2 ассиста.

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