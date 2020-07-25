РПЛ назвала лучший гол турнира в июле

Гол полузащитника "Краснодара" Даниила Уткина в ворота "Зенита" признан лучшим в РПЛ по итогам июля.

В упорной борьбе взятие ворот в исполнении хавбека "быков" обошло в голосовании забитые мячи Ивана Облякова (ЦСКА) и Эрика Бикфалви ("Урал").

Шикарный дальний удар Уткина, приведший к голу, можно посмотреть в официальном твиттере Премьер-лиги по ссылке.

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