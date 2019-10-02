РПЛ назвала лучший гол турнира в сентябре
Стало известно, какой гол признан лучшим в российской Премьер-лиге по итогам сентября.
Автором самого красивого взятия ворот в минувшем месяце стал полузащитник "Сочи" Кристиан Нобоа.
34-летний эквадорец элегантным парашютом забил "Ахмату" в матче 11-го тура РПЛ.
Гол Кристиана Нобоа – лучший в сентябре!— Российская Премьер-Лига (@rfpl) October 2, 2019
Напоминаем, Лучший гол месяца совместно выбирают болельщики, эксперты Российской Премьер-Лиги и канала МАТЧ ПРЕМЬЕР.#РПЛ #Нобоа #РПЛтопчик #ГолМесяцаРПЛ pic.twitter.com/uivXoJIlPr
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