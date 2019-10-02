РПЛ назвала лучший гол турнира в сентябре

Стало известно, какой гол признан лучшим в российской Премьер-лиге по итогам сентября.

Автором самого красивого взятия ворот в минувшем месяце стал полузащитник "Сочи" Кристиан Нобоа.

34-летний эквадорец элегантным парашютом забил "Ахмату" в матче 11-го тура РПЛ.

Не пропустите: "Сочи" дозаявил двух нигерийских футболистов. | http://soccernews.ru