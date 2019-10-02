РПЛ назвала лучший гол турнира в сентябре

Теги фк сочикристиан нобоа

РПЛ назвала лучший гол турнира в сентябре

Стало известно, какой гол признан лучшим в российской Премьер-лиге по итогам сентября.

Автором самого красивого взятия ворот в минувшем месяце стал полузащитник "Сочи" Кристиан Нобоа.

34-летний эквадорец элегантным парашютом забил "Ахмату" в матче 11-го тура РПЛ.

Не пропустите: "Сочи" дозаявил двух нигерийских футболистов. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Шевченко готов возглавить "Милан", но при двух условиях

Шевченко готов возглавить "Милан", но при двух условиях

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 11 25
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 11 23
3 Ростов Ростов 11 23
4 Краснодар Краснодар 11 23
5 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 11 23
6 Уфа Уфа 11 15
7 Урал Урал 11 14
8 Арсенал Тула Арсенал Тула 11 14
9 Спартак Москва Спартак Москва 11 14
10 Сочи Сочи 11 12
11 Оренбург Оренбург 11 11
12 Крылья Советов Крылья Советов 11 11
13 Рубин Рубин 11 11
14 Динамо Москва Динамо Москва 11 10
15 Ахмат Ахмат 11 9
16 Тамбов Тамбов 11 8
Полная таблица

топ-5 тегов