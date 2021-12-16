РПЛ назвала лучший гол в ноябре и декабре

Фото инстаграм Клаудиньо

Российская Премьер-лига подвела итоги голосования за автора лучшего гола, забитого в матчах турнира в ноябре и декабре.

Этого звания удостоился полузащитник питерского "Зенита" Клаудиньо и его забитый мяч в ворота "Ростова" (2:2).

Кандидатуру бразильца поддержали болельщики и эксперты РПЛ, представители канала "Матч Премьер" отдали предпочтение полузащитнику "Ахмата" Артёму Полярусу.

Клаудиньо – автор лучшего гола ноября и декабря в #ТинькоффРПЛ



Болельщики и эксперты РПЛ проголосовали за гол полузащитника «Зенита» «Ростову», а эксперты МАТЧ ПРЕМЬЕР выбрали гол Артёма Поляруса #РПЛтопчик #ЛучшийГолМесяца pic.twitter.com/lKwXFeQSBF — Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) December 16, 2021

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