РПЛ назвала лучший гол в ноябре и декабре

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РПЛ назвала лучший гол в ноябре и декабре

Фото инстаграм Клаудиньо

Российская Премьер-лига подвела итоги голосования за автора лучшего гола, забитого в матчах турнира в ноябре и декабре.

Этого звания удостоился полузащитник питерского "Зенита" Клаудиньо и его забитый мяч в ворота "Ростова" (2:2).

Кандидатуру бразильца поддержали болельщики и эксперты РПЛ, представители канала "Матч Премьер" отдали предпочтение полузащитнику "Ахмата" Артёму Полярусу.

Не пропустите: Клаудиньо высказался о своей манере игры. | http://soccernews.ru
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