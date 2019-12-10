РПЛ назвала номинантов на приз лучшему игроку декабря

1 Теги евгений луценкобактиер зайнутдиновалександр беленовхвича кварацхелияазер алиев

РПЛ назвала номинантов на приз лучшему игроку декабря

Опубликован список претендентов на звание лучшего игрока российской Премьер-лиги по итогам декабря.

На награду номинированы Евгений Луценко ("Арсенал"), Бактиер Зайнутдинов ("Ростов"), Александр БеленовАзер Алиев (оба - "Уфа") и Хвича Кварацхелия ("Рубин").

Напомним, что в выборе победителя номинации участвуют болельщики, а также эксперты РПЛ и телеканала "Матч Премьер".

Не пропустите: РПЛ объявила новую дату матча "Сочи" - "Оренбург". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

kharisovsemenu

Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью поясa миоcтимулятoрa, в нaчалe нe пoвeрили, но рeшили с жeной попробовать. Чeрeз недeлю были в шoке oт результaта: помaлeньку уходит пузo, выриcовывaются кубики, подкaчал спину, а жeна убрала в талии пару caнтиметров. Дa и прикoл что нe надo ничeгo дeлать прocтo надeл и включил, дa и пo времeни вcегo 20 минут в дeнь. Этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя, да и стоит копейки, вoт его блoг ---- https://bit.vodka/miopres

Ответить

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Жоау Мариу хочет остаться в "Локомотиве"

Жоау Мариу хочет остаться в "Локомотиве"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 19 45
2 Краснодар Краснодар 19 35
3 Ростов Ростов 19 34
4 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 19 34
5 Локомотив Москва Локомотив Москва 19 34
6 Арсенал Тула Арсенал Тула 19 25
7 Уфа Уфа 19 25
8 Динамо Москва Динамо Москва 19 24
9 Урал Урал 19 24
10 Спартак Москва Спартак Москва 19 22
11 Тамбов Тамбов 19 21
12 Ахмат Ахмат 19 19
13 Рубин Рубин 19 19
14 Оренбург Оренбург 18 19
15 Крылья Советов Крылья Советов 19 18
16 Сочи Сочи 18 15
Полная таблица

топ-5 тегов