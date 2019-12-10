РПЛ назвала номинантов на приз лучшему игроку декабря

Опубликован список претендентов на звание лучшего игрока российской Премьер-лиги по итогам декабря.

На награду номинированы Евгений Луценко ("Арсенал"), Бактиер Зайнутдинов ("Ростов"), Александр Беленов, Азер Алиев (оба - "Уфа") и Хвича Кварацхелия ("Рубин").

Выбираем лучшего игрока двух декабрьских туров!



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В этом сезоне Лучшего игрока месяца совместно выбирают болельщики, эксперты Российской Премьер-Лиги и канала МАТЧ ПРЕМЬЕР.#РПЛ #ИгрокМесяца pic.twitter.com/KtJ5hMgoLC — Российская Премьер-Лига (@rfpl) December 10, 2019

Напомним, что в выборе победителя номинации участвуют болельщики, а также эксперты РПЛ и телеканала "Матч Премьер".

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