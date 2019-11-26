РПЛ назвала номинантов на приз лучшему игроку ноября

Опубликован список претендентов на звание лучшего игрока российской Премьер-лиги по итогам ноября.

На награду номинированы Владимир Обухов ("Тамбов"), Гжегож Крыховяк ("Локомотив"), Никола Влашич (ЦСКА), Алексей Ионов ("Ростов") и Георгий Мелкадзе ("Тамбов").

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В этом сезоне Лучшего игрока месяца совместно выбирают болельщики, эксперты Российской Премьер-Лиги и канала МАТЧ ПРЕМЬЕР.#РПЛ #ИгрокМесяцаРПЛ pic.twitter.com/qLrWCnEX0m — Российская Премьер-Лига (@rfpl) November 26, 2019

Напомним, что в выборе победителя номинации участвуют болельщики, а также эксперты РПЛ и телеканала "Матч Премьер".

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