РПЛ назвала номинантов на приз лучшему игроку ноября

Теги владимир обуховгжегож крыховякалексей ионовникола влашичгеорги мелкадзе

РПЛ назвала номинантов на приз лучшему игроку ноября

Опубликован список претендентов на звание лучшего игрока российской Премьер-лиги по итогам ноября.

На награду номинированы Владимир Обухов ("Тамбов"), Гжегож Крыховяк ("Локомотив"), Никола Влашич (ЦСКА), Алексей Ионов ("Ростов") и Георгий Мелкадзе ("Тамбов").

Напомним, что в выборе победителя номинации участвуют болельщики, а также эксперты РПЛ и телеканала "Матч Премьер".

Не пропустите: РПЛ назвала номинантов на приз лучшему тренеру ноября. | http://soccernews.ru
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