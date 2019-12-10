РПЛ назвала номинантов на приз лучшему тренеру декабря

Опубликован список претендентов на звание лучшего тренера российской Премьер-лиги по итогам декабря.

На награду номинированы Сергей Семак ("Зенит"), Игорь Черевченко ("Арсенал"), Вадим Евсеев ("Уфа"), Дмитрий Парфёнов ("Урал") и Тимур Шипшев ("Тамбов").

Кто из наставников был лучшим в декабре?



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В этом сезоне Лучшего тренера месяца совместно выбирают болельщики, эксперты Российской Премьер-Лиги и канала МАТЧ ПРЕМЬЕР#ТренерМесяца pic.twitter.com/J4faaMeMNU — Российская Премьер-Лига (@rfpl) December 10, 2019

Напомним, что в выборе победителя номинации участвуют болельщики, а также эксперты РПЛ и телеканала "Матч Премьер".

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