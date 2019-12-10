РПЛ назвала номинантов на приз лучшему тренеру декабря

Теги сергей семакигорь черевченковадим евсеевдмитрий парфеновтимур шипшев

РПЛ назвала номинантов на приз лучшему тренеру декабря

Опубликован список претендентов на звание лучшего тренера российской Премьер-лиги по итогам декабря.

На награду номинированы Сергей Семак ("Зенит"), Игорь Черевченко ("Арсенал"), Вадим Евсеев ("Уфа"), Дмитрий Парфёнов ("Урал") и Тимур Шипшев ("Тамбов").

Напомним, что в выборе победителя номинации участвуют болельщики, а также эксперты РПЛ и телеканала "Матч Премьер".

Не пропустите: РПЛ назвала номинантов на приз лучшему игроку декабря. | http://soccernews.ru
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