РПЛ назвала номинантов на приз лучшему тренеру ноября

Теги сергей семаквиктор гончаренкосергей матвеевкирилл новиков

РПЛ назвала номинантов на приз лучшему тренеру ноября

Опубликован список претендентов на звание лучшего тренера российской Премьер-лиги по итогам ноября.

На награду номинированы Сергей Семак ("Зенит"), Виктор Гончаренко (ЦСКА), Сергей Матвеев ("Краснодар"), Кирилл Новиков ("Динамо") и Сергей Первушин ("Тамбов").

Напомним, что в выборе победителя номинации участвуют болельщики, а также эксперты РПЛ и телеканала "Матч Премьер".

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