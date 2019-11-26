РПЛ назвала номинантов на приз лучшему тренеру ноября

Опубликован список претендентов на звание лучшего тренера российской Премьер-лиги по итогам ноября.

На награду номинированы Сергей Семак ("Зенит"), Виктор Гончаренко (ЦСКА), Сергей Матвеев ("Краснодар"), Кирилл Новиков ("Динамо") и Сергей Первушин ("Тамбов").

Кто станет лучшим тренером #РПЛ в ноябре?



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В этом сезоне Лучшего тренера месяца совместно выбирают болельщики, эксперты Российской Премьер-Лиги и канала МАТЧ ПРЕМЬЕР.#РПЛ #ТренерМесяцаРПЛ pic.twitter.com/xMNGdq1TLx — Российская Премьер-Лига (@rfpl) November 26, 2019

Напомним, что в выборе победителя номинации участвуют болельщики, а также эксперты РПЛ и телеканала "Матч Премьер".

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