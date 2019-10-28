РПЛ назвала номинантов на приз лучшему тренеру октября

Стало известно, кто претендует на звание лучшего тренера в РПЛ в октябре.

В список вошло пять специалистов: Сергей Семак ("Зенит"), Юрий Семин ("Локомотив"), Сергей Матвеев ("Краснодар"), Миодраг Божович ("Крылья Советов") и Кирилл Новиков ("Динамо").

"Зенит" в октябре набрал 9 очков и занимает 1 место в турнирной таблице РПЛ. У "Локомотива" и "Крыльев Советов" по 6 очков в трех матчах. "Краснодар" набрал 5 баллов в трех встречах, у "Динамо" - 4 очка.

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