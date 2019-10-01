РПЛ назвала номинантов на приз лучшему тренеру сентября

Стало известно, кто попал в список претендентов на приз лучшему тренеру сентября.

В числе номинантов значатся: Виктор Гончаренко (ЦСКА), Юрий Семин ("Локомотив"), Вадим Евсеев ("Уфа"), Александр Точилин ("Сочи") и Владимир Федотов ("Оренбург").

ЦСКА и "Локомотив" в этом месяце набрали по 9 очков. "Уфа" заработала 5 баллов, а "Сочи" и "Оренбург" по 6 очков.

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