РПЛ назвала номинантов на приз лучшему тренеру сентября
Стало известно, кто попал в список претендентов на приз лучшему тренеру сентября.
В числе номинантов значатся: Виктор Гончаренко (ЦСКА), Юрий Семин ("Локомотив"), Вадим Евсеев ("Уфа"), Александр Точилин ("Сочи") и Владимир Федотов ("Оренбург").
ЦСКА и "Локомотив" в этом месяце набрали по 9 очков. "Уфа" заработала 5 баллов, а "Сочи" и "Оренбург" по 6 очков.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ЦСКА Москва
|11
|25
|2
|Локомотив Москва
|11
|23
|3
|Ростов
|11
|23
|4
|Краснодар
|11
|23
|5
|Зенит Санкт-Петербург
|11
|23
|6
|Уфа
|11
|15
|7
|Урал
|11
|14
|8
|Арсенал Тула
|11
|14
|9
|Спартак Москва
|11
|14
|10
|Сочи
|11
|12
|11
|Оренбург
|11
|11
|12
|Крылья Советов
|11
|11
|13
|Рубин
|11
|11
|14
|Динамо Москва
|11
|10
|15
|Ахмат
|11
|9
|16
|Тамбов
|11
|8