РПЛ назвала номинантов на звание лучшего игрока сезона

Пресс-служба российской Премьер-лиги опубликовала список претендентов на звание лучшего футболиста сезона 2019/20.

Отбором номинантов занимались представители РПЛ и телеканала "Матч Премьер".

За награду поспорят следующие игроки: Артём Дзюба, Сердар Азмун, Вильмар Барриос, Дуглас Сантос (все - "Зенит"), Гжегож Крыховяк, Алексей Миранчук (оба - "Локомотив"), Никола Влашич (ЦСКА), Эльдор Шомуродов ("Ростов"), Евгений Луценко ("Арсенал"), Даниил Фомин ("Уфа"), Александр Соболев ("Крылья Советов" / "Спартак"), Эрик Бикфалви ("Урал").

Церемония награждения запланирована на ближайшую субботу. Начало - в 17:05 по московскому времени.

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