РПЛ назвала претендентов на звание лучшего футболиста в декабре

Стало известно, кто поборется за награду лучшему футболисту РПЛ в декабре.

Среди претендентов:

Сердар Азмун ("Зенит", 5 голов и ассист в 3 матчах)

Илья Кухарчук ("Химки", 3 гола и ассист в 3 матчах)

Алексей Сутормин ("Зенит", 3 ассиста в 3 матчах)

Сослан Джанаев ("Сочи", 3 игры из 3 на ноль)

Маркус Берг ("Краснодар", 3 гола в 2 матчах).

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