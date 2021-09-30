РПЛ назвала претендентов на звание лучшего игрока сентября

Теги маринато гильермеартём дзюбаклаудиньо родригесденис глушаковгамид агаларов

РПЛ назвала претендентов на звание лучшего игрока сентября

Стали известны номинанты на звание лучшего футболиста российской Премьер-лиги по итогам сентября.

В число претендентов на награду вошли Маринато Гильерме ("Локомотив"), Клаудиньо, Артём Дзюба (оба - "Зенит"), Денис Глушаков ("Химки") и Гамид Агаларов ("Уфа").

Статистика вышеуказанных игроков за сентябрь: Гильерме - 0 пропущенных голов в 3 матчах, Клаудиньо - 1 мяч и 2 ассиста в 3 играх, Дзюба - 3 гола и 2 результативные передачи в 3 встречах; Глушаков - 3 мяча в 3 поединках, Агаларов - 3 гола в 3 матчах.

Не пропустите: Стали известны номинанты на звание автора лучшего гола РПЛ в сентябре. | http://soccernews.ru
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