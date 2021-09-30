РПЛ назвала претендентов на звание лучшего игрока сентября
Стали известны номинанты на звание лучшего футболиста российской Премьер-лиги по итогам сентября.
В число претендентов на награду вошли Маринато Гильерме ("Локомотив"), Клаудиньо, Артём Дзюба (оба - "Зенит"), Денис Глушаков ("Химки") и Гамид Агаларов ("Уфа").
Выбираем лучшего игрока #ТинькоффРПЛ в сентябре!— Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) September 30, 2021
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В этом сезоне Лучшего игрока месяца совместно выбирают болельщики, эксперты Российской Премьер-Лиги и канала МАТЧ ПРЕМЬЕР
⠀#ТинькоффРПЛ #ИгрокМесяца pic.twitter.com/dOEuodUS51
Статистика вышеуказанных игроков за сентябрь: Гильерме - 0 пропущенных голов в 3 матчах, Клаудиньо - 1 мяч и 2 ассиста в 3 играх, Дзюба - 3 гола и 2 результативные передачи в 3 встречах; Глушаков - 3 мяча в 3 поединках, Агаларов - 3 гола в 3 матчах.
Не пропустите: Стали известны номинанты на звание автора лучшего гола РПЛ в сентябре. | http://soccernews.ru
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