РПЛ назвала претендентов на звание лучшего тренера в июле

Теги сергей семакмарко николичвиктор гончаренколеонид слуцкий

РПЛ назвала претендентов на звание лучшего тренера в июле

Стали известны номинанты на звание лучшего тренера российской Премьер-лиги по итогам июля.

За индивидуальную награду поборются пять специалистов.

В числе претендентов Сергей Семак ("Зенит", 13 очков в 5 матчах), Марко Николич ("Локомотив", 9 очков в 5 матчах), Виктор Гончаренко (ЦСКА, 10 очков в 5 матчах), Леонид Слуцкий ("Рубин", 8 очков в 5 матчах) и Сергей Подпалый ("Арсенал Тула", 10 очков в 5 матчах).

Напомним, что в июне лучшим тренером РПЛ стал Семак.

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