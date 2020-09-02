РПЛ назвала претендентов на звание тренера месяца

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РПЛ назвала претендентов на звание тренера месяца

РПЛ запустила голосование за лучшего тренера в августе.

За награду поборются пять тренеров:

Доменико Тедеско, "Спартак" (14 очков в 6 играх, 1-е место);

Сергей Семак, "Зенит" (13 очков в 6 играх, 2-е место);

Владимир Федотов, "Сочи" (12 очков в 6 играх, 3-е место);

Кирилл Новиков, "Динамо" (11 очков в 6 играх, 4-е место);

Андрей Талалаев, "Ахмат" (10 очков в 6 играх, 7-е место).

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