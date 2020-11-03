РПЛ назвала пять претендентов на звание лучшего игрока октября

Теги никола влашичалександр ерохинэсекиэль понсеантон заболотныйданиил лесовой

РПЛ назвала пять претендентов на звание лучшего игрока октября

Стали известны номинанты на звание лучшего футболиста российской Премьер-лиги по итогам октября.

За награду поспорят пять игроков. Победителя совместно определят болельщики, а также эксперты РПЛ и канала "Матч Премьер".

1) Никола Влашич (ЦСКА) - 2 гола + 2 ассиста в 4 матчах;

2) Александр Ерохин ("Зенит") - 4 гола в 4 матчах;

3) Эсекиэль Понсе ("Спартак") - 3 гола + 1 ассист в 4 матчах;

4) Антон Заболотный ("Сочи") - 3 гола + 1 ассист в 4 матчах;

5) Даниил Лесовой ("Динамо") - 3 гола в 4 матчах.

Не пропустите: Антон Миранчук второй раз стал игроком месяца в "Локомотиве". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Кайрат" впервые с 2004 года стал чемпионом Казахстана

"Кайрат" впервые с 2004 года стал чемпионом Казахстана

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов