РПЛ назвала пять претендентов на звание лучшего игрока октября
Стали известны номинанты на звание лучшего футболиста российской Премьер-лиги по итогам октября.
За награду поспорят пять игроков. Победителя совместно определят болельщики, а также эксперты РПЛ и канала "Матч Премьер".
1) Никола Влашич (ЦСКА) - 2 гола + 2 ассиста в 4 матчах;
2) Александр Ерохин ("Зенит") - 4 гола в 4 матчах;
3) Эсекиэль Понсе ("Спартак") - 3 гола + 1 ассист в 4 матчах;
4) Антон Заболотный ("Сочи") - 3 гола + 1 ассист в 4 матчах;
5) Даниил Лесовой ("Динамо") - 3 гола в 4 матчах.
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