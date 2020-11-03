РПЛ назвала пять претендентов на звание лучшего игрока октября

Стали известны номинанты на звание лучшего футболиста российской Премьер-лиги по итогам октября.

За награду поспорят пять игроков. Победителя совместно определят болельщики, а также эксперты РПЛ и канала "Матч Премьер".

1) Никола Влашич (ЦСКА) - 2 гола + 2 ассиста в 4 матчах;

2) Александр Ерохин ("Зенит") - 4 гола в 4 матчах;

3) Эсекиэль Понсе ("Спартак") - 3 гола + 1 ассист в 4 матчах;

4) Антон Заболотный ("Сочи") - 3 гола + 1 ассист в 4 матчах;

5) Даниил Лесовой ("Динамо") - 3 гола в 4 матчах.

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