РПЛ назвала пять претендентов на звание лучшего тренера июня

Теги игорь шалимовмарко николичсергей семаквадим евсееввалерий карпин

РПЛ назвала пять претендентов на звание лучшего тренера июня

Российская Премьер-лига опубликовала список претендентов на звание лучшего тренера турнира по итогам июня.

В шорт-лист вошли пять специалистов:

1) Игорь Шалимов ("Ахмат", 7 очков в 3 матчах); 

2) Марко Николич ("Локомотив", 7 очков в 3 матчах); 

3) Сергей Семак ("Зенит", 9 очков в 3 матчах); 

4) Вадим Евсеев ("Уфа", 5 очков в 3 матчах); 

5) Валерий Карпин ("Ростов", 4 очка в 2 матчах).

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