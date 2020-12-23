РПЛ назвала пять претендентов на звание лучшего тренера в декабре

РПЛ объявила имена претендентов на звание лучшего тренера в декабре.

За награду поборются:

Сергей Семак ("Зенит", 9 очков в 3 матчах)

Владимир Федотов ("Сочи", 9 очков в 3 матчах)

Мурад Мусаев ("Краснодар", 9 очков в 3 матчах)

Игорь Черевченко ("Химки", 7 очков в 3 матчах)

Александр Хацкевич ("Ротор", 6 очков в 3 матчах).

Напомним, что в голосовании примут участие болельщики, эксперты РПЛ и канала "Матч Премьер".

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