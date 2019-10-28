РПЛ назвала пятёрку претендентов на звание лучшего игрока октября

Стали известны номинанты на звание лучшего футболиста российской Премьер-лиги по итогам октября.

За награду поборются форварды "Зенита" Артём Дзюба и Сердар Азмун, а также полузащитник "Ростова" Роман Ерёменко, нападающий тульского "Арсенала" Эванс Кангва и вратарь "Сочи" Сослан Джанаев.

Кто из игроков проявил себя круче всех? Выбираем лучшего футболиста октября по ссылке: https://t.co/0zR25aY8WS



В этом сезоне Лучшего игрока месяца совместно выбирают болельщики, эксперты Российской Премьер-Лиги и канала МАТЧ ПРЕМЬЕР.#РПЛ #ИгрокМесяца pic.twitter.com/1uo6MvBdZz — Российская Премьер-Лига (@rfpl) October 28, 2019

Победителя совместно определят болельщики, эксперты РПЛ и канала "Матч Премьер".

Статистика претендентов следующая: Дзюба - 3 матча, 4 гола, 3 ассиста; Азмун - 3 матча, 2 гола, 3 ассиста; Ерёменко - 2 матча, 3 гола; Кангва - 3 матча, 2 гола; Джанаев - 3 матча, 3 отбитых пенальти, 5 пропущенных голов.

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