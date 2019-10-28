РПЛ назвала пятёрку претендентов на звание лучшего игрока октября

Теги артём дзюбасердар азмунроман еременкосослан джанаевэванс кангва

РПЛ назвала пятёрку претендентов на звание лучшего игрока октября

Стали известны номинанты на звание лучшего футболиста российской Премьер-лиги по итогам октября.

За награду поборются форварды "Зенита" Артём Дзюба и Сердар Азмун, а также полузащитник "Ростова" Роман Ерёменко, нападающий тульского "Арсенала" Эванс Кангва и вратарь "Сочи" Сослан Джанаев.

Победителя совместно определят болельщики, эксперты РПЛ и канала "Матч Премьер".

Статистика претендентов следующая: Дзюба - 3 матча, 4 гола, 3 ассиста; Азмун - 3 матча, 2 гола, 3 ассиста; Ерёменко - 2 матча, 3 гола; Кангва - 3 матча, 2 гола; Джанаев - 3 матча, 3 отбитых пенальти, 5 пропущенных голов.

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