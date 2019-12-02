РПЛ не будет переносить матч "Сочи" - "Рубин"

Матч 19-го тура РПЛ "Сочи" - "Рубин" не будут переносить. Об этом сообщает пресс-служба турнира.

Ранее матч южан с "Оренбургом" перенесли из-за ротавирусной инфекции у большого количества футболистов и сотрудников сочинского клуба.

"На данный момент никаких изменений в календаре не планируется. Матч должен пройти 8 декабря. Что касается игры "Сочи" и "Оренбурга", то на данный момент решения о конкретной дате встречи нет", - сообщили в пресс-службе лиги.

Матч "Сочи" - "Рубин" состоится 8 декабря.

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