РПЛ не будет переносить матч "Спартак" - "Динамо"

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РПЛ не будет переносить матч "Спартак" - "Динамо"

РПЛ не будет переносить матч 4-го тура "Спартак" - "Динамо", который был запланирован на 3 августа. Об этом сообщает РБК.

Встреча должна была быть перенесена из-за митинга, которой состоится в 3 августа. На смене дня проведения матча настаивало МВД.

"У ведомства не было реальных механизмов повлиять на ситуацию", - сказал собеседник РБК.

Матч пройдет на стадионе "Спартак". Начало - в 19:00 (мск).

А еще: Андре Шюррле поделился впечатлениями от перехода в "Спартак"| http://soccernews.ru
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