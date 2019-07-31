РПЛ не будет переносить матч "Спартак" - "Динамо"
РПЛ не будет переносить матч 4-го тура "Спартак" - "Динамо", который был запланирован на 3 августа. Об этом сообщает РБК.
Встреча должна была быть перенесена из-за митинга, которой состоится в 3 августа. На смене дня проведения матча настаивало МВД.
"У ведомства не было реальных механизмов повлиять на ситуацию", - сказал собеседник РБК.
Матч пройдет на стадионе "Спартак". Начало - в 19:00 (мск).
А еще: Андре Шюррле поделился впечатлениями от перехода в "Спартак"| http://soccernews.ru
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