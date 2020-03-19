РПЛ не будет переносить матчи в другие регионы

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РПЛ не будет переносить матчи в другие регионы

Президент российской Премьер-лиги Сергей Прядкин исключил вариант с переносом матчей чемпионата в другие регионы с более благоприятной эпидемиологической ситуацией.

Напомним, что принято решение приостановить РПЛ до 10 апреля из-за пандемии коронавируса, но пауза может затянуться.

"Как всё будет работать дальше? Каждый из субъектов Российской Федерации принимает решение, в соответствии с этим решением и действуют местные государственные структуры. У нас единое мнение - все должны находиться в равных условиях. Уверен, что эпидемиологическая ситуация в разных регионах будет разная. Если в одном из регионов будет запрет на проведение, то мы матчи отменим. Будем выдерживать все распоряжения. Думаю, клубы к этому отнесутся с пониманием. На собрании мы решили, что переносить игры в другие регионы неправильно. Футбол существует для болельщиков. Как можно перевезти 20 тысяч человек из Москвы в условную Пермь или Тюмень? Мы будем действовать коллективно и друг друга поддерживать", - сказал Прядкин.

Стоит отметить, что в России коронавирусом заразились 147 человек.

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