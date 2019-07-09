РПЛ не будет расширяться до 2022 года

Теги рплсергей прядкин

РПЛ не будет расширяться до 2022 года

Президент РПЛ Сергей Прядкин дал понять, что в ближайшее время не стоит ожидать увеличения числа участников лиги.

"Можно рассмотреть расширение, это очень здорово для нашей страны. Но необходима даже не спортивная, а экономическая подоплека, состояние наших клубов, их способность играть в РПЛ с точки зрения финансов. Было поручение исполкома Российского футбольного союза, мы его рассмотрели. У нас есть куча вариантов, рабочая группа на этой или следующей неделе доложит Александру Валерьевичу Дюкову - мы остановились на нескольких вариантах, доложим предложения рабочей группы.

Давайте реально смотреть на вещи, этот вопрос можно рассматривать только после 2022 года, когда пройдёт Чемпионат Мира в Катаре. Тогда почти на полтора месяца будет сокращён чемпионат в каждой стране - при плотности нашего календаря выпадает ноябрь и два, возможно, три тура в декабре. О расширении можно будет говорить после 2022 года, а там посмотрим, по какому пути мы пойдём", - сказал Прядкин.

Напомним, что в июне состоялось общее собрание клубов РПЛ, на котором все, кроме "Спартака", проголосовали за расширение лиги до 18 клубов.

Позднее предлагалось пригласить в российский чемпионат команды из стран СНГ, но там не проявили особой заинтересованности в данной инициативе.

Не пропустите: "Краснодар" презентовал новую форму. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Автомобиль Кокорина в Москве увезли на эвакуаторе

Автомобиль Кокорина в Москве увезли на эвакуаторе

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 30 64
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 30 56
3 Краснодар Краснодар 30 56
4 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 30 51
5 Спартак Москва Спартак Москва 30 49
6 Арсенал Тула Арсенал Тула 30 46
7 Оренбург Оренбург 30 43
8 Ахмат Ахмат 30 42
9 Ростов Ростов 30 41
10 Урал Урал 30 38
11 Рубин Рубин 30 36
12 Динамо Москва Динамо Москва 30 33
13 Крылья Советов Крылья Советов 30 28
14 Уфа Уфа 30 26
15 Анжи Анжи 30 21
16 Енисей Красноярск Енисей Красноярск 30 20
Полная таблица

топ-5 тегов