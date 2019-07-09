РПЛ не будет расширяться до 2022 года

Президент РПЛ Сергей Прядкин дал понять, что в ближайшее время не стоит ожидать увеличения числа участников лиги.

"Можно рассмотреть расширение, это очень здорово для нашей страны. Но необходима даже не спортивная, а экономическая подоплека, состояние наших клубов, их способность играть в РПЛ с точки зрения финансов. Было поручение исполкома Российского футбольного союза, мы его рассмотрели. У нас есть куча вариантов, рабочая группа на этой или следующей неделе доложит Александру Валерьевичу Дюкову - мы остановились на нескольких вариантах, доложим предложения рабочей группы.

Давайте реально смотреть на вещи, этот вопрос можно рассматривать только после 2022 года, когда пройдёт Чемпионат Мира в Катаре. Тогда почти на полтора месяца будет сокращён чемпионат в каждой стране - при плотности нашего календаря выпадает ноябрь и два, возможно, три тура в декабре. О расширении можно будет говорить после 2022 года, а там посмотрим, по какому пути мы пойдём", - сказал Прядкин.

Напомним, что в июне состоялось общее собрание клубов РПЛ, на котором все, кроме "Спартака", проголосовали за расширение лиги до 18 клубов.

Позднее предлагалось пригласить в российский чемпионат команды из стран СНГ, но там не проявили особой заинтересованности в данной инициативе.

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